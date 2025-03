Homem pede para limpar calÃ§ada e furta carro na Vila Nery

Compartilhar no facebook

Na tarde de ontem (4), um homem bateu à porta de uma residência na Vila Nery e se ofereceu para limpar a calçada e remover mato por R$ 20. No entanto, o que parecia ser um simples serviço revelou-se uma estratégia para observar a rotina dos moradores.

Aproveitando-se da oportunidade, o suspeito ficou à espreita e, ao perceber que a família havia saído, invadiu a residência e furtou um veículo. Pouco tempo depois, o carro foi encontrado após se envolver em um acidente na alça de acesso da Rodovia Washington Luís, na região do Jockey Clube. O condutor invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Ford Fiesta. Antes de fugir do local, o criminoso ainda retirou a bateria do automóvel. Felizmente, ninguém se feriu na colisão.

O veículo foi localizado graças a uma matéria publicada pelo SCA, que ajudou a vítima a recuperar seu bem.

Uma câmera de segurança da vizinhança registrou a ação do bandido, e as imagens podem auxiliar na investigação. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser comunicada à polícia.

