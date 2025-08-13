Homem morre na frente da própria residência no Monte Carlo

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quarta-feira (13), um homem de 64 anos morreu em frente à própria residência, na Rua César Hipólito, no bairro Vila Monte Carlo, em São Carlos.

Segundo informações de vizinhos, o idoso caminhava pelo meio da rua quando, repentinamente, caiu ao chão, batendo a cabeça. Testemunhas verificaram que ele não apresentava sinais de respiração ou pulso e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma equipe de Unidade de Suporte Básico (USB) foi a primeira a chegar ao local e iniciou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Em seguida, a Unidade de Suporte Avançado (USA) prestou apoio, mas, após diversas tentativas, o óbito foi constatado no local.

A Polícia Militar e a perícia técnica foram acionadas, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames apontarão a causa da morte.

