Homem morto em confronto com a Força Tática seria integrante do "Bonde do Magrelo"

Crédito: Arquivo

O homem que morreu após entrar em confronto com equipes da Força Tática da Polícia Militar na noite deste quinta-feira (1º), no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos seria vinculado ao grupo criminoso conhecido como “Bonde do Magrelo”, que atua na região de Rio Claro. Ele estaria escondido em um imóvel na Rua Antônio Pratavieira. Ainda segundo a PM, o suspeito seria evadido da Penitenciária de Porto Feliz (SP).

Com a chegada das viaturas ao local indicado, o homem tentou fugir para o interior do imóvel. Foi realizado cerco policial e, durante as buscas, ele foi localizado. Conforme o registro da ocorrência, o suspeito teria efetuado disparos contra os policiais, que revidaram. O homem acabou sendo alvejado e morreu no local.

O acusado, segundo a polícia, ele possuía diversas passagens criminais, entre elas por roubo, estelionato, furto e tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, oxidado, da marca Cobra, sem numeração aparente, além de duas munições intactas e dois estojos deflagrados.

