Segurança

Homem morre prensado por caminhão no Cruzeiro do Sul

06 Dez 2025 - 08h21Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

A manhã deste sábado (6) foi marcada por uma tragédia na rua Basilio Dibo, Jardim Cruzeiro do Sul. Um homem morreu após ser prensado por um caminhão.

Segundo informações preliminares, o trabalhador estava tentando tirar o veículo do depósito quando, ainda fora da cabine, o caminhão começou a se mover sozinho. Ao tentar segurar o veículo, ele acabou sendo arrastado para fora e atingido contra o muro de uma residência vizinha.

A vítima ficou prensada e morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, e a área permanece isolada para os trabalhos de perícia.

A identidade do homem ainda não foi divulgada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em breve, mais informações.

