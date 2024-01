Homem morre na Santa Casa de São Carlos após explosão de galão com combustível

Jairo não resistiu aos ferimentos - Crédito: arquivo pessoal

O motorista Jairo Aparecido Alves, 46 anos, morreu por volta das 13h deste domingo, 21, na Santa Casa de São Carlos. Ele teria sido vítima de um acidente de trabalho ocorrido em Ribeirão Bonito, onde reside. Um boletim de ocorrência foi formulado pela esposa, de 44 anos, na CPJ.

Às autoridades policiais ela relatou que na quarta-feira, 17, pela manhã, ela teria ido até Américo Brasiliense para um exame de saúde, enquanto que o marido saiu para mais um dia de trabalho,

Por volta das 11h a mulher disse que tinha retornado quando recebeu uma ligação da Santa Casa daquela cidade informando que o marido teria sofrido queimaduras em uma das mãos, no rosto, pescoço e barriga.

A mulher afirmou que foi até a instituição de saúde e chegou a conversar com o marido que teria dito que ele realizava poda de árvores com uma motosserra e em dado momento um galão com combustível teria explodido e atingiu seu corpo.

Diante dos ferimentos, a Santa Casa de São Carlos foi contatada e no período da tarde, conseguiu a transferência, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No BO afirmou que desde então não teve mais contato com o marido, informando apenas que foi contatada pelo hospital de São Carlos dando conta que o marido não teria suportado aos ferimentos e morreu no início da tarde de domingo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

