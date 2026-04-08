Homem morre após ser atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por caminhão na noite desta terça-feira (7), no km 235 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações o motorista do veículo pesado carregado com cerca de 30 toneladas de argamassa, seguia pela faixa da direita no sentido interior-capital, quando houve o impacto. O condutor de 37 anos, relatou que outro um carro realizava uma ultrapassagem pela faixa da esquerda no momento.

De acordo com o caminhoneiro, não foi possível desviar e ao sentir a pancada, acreditou ter passado sobre uma peça de concreto na pista. Ele ainda parou alguns metros à frente e retornou a pé até o ponto indicado, mas não encontrou nada.

Diante da dúvida, o motorista seguiu até a base da Polícia Militar Rodoviária, onde comunicou o ocorrido. Após o relato, equipes foram acionadas e com apoio da concessionária responsável pela rodovia, localizaram o corpo da vítima no mesmo trecho.

O homem que ainda não foi identificado estava sem documentos e tinha uma tatuagem nas costas, escrito “Nirvana” que pode ajudar na identificação. A área foi preservada, pela PMRV para o trabalho da perícia.

O corpo da vítima foi levado, para o IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos e as causas do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.

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