Homem morre após complicações de acidente na SP-215

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 71 anos morreu nesta segunda-feira (20) após passar 29 dias internado em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia SP-215, em São Carlos, no dia 20 de setembro.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, o idoso conduzia uma motocicleta Suzuki Intruder quando se envolveu em uma colisão com um automóvel Chevrolet Cobalt, sentido São Carlos. Ele foi socorrido inicialmente para a Santa Casa de Descalvado e, em seguida, transferido para a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internado até o falecimento.

O atestado médico aponta como causa do óbito “acidose metabólica secundária à disfunção renal, decorrente de nefrotoxicidade por antibióticos”. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para exame necroscópico.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, sem intenção de matar. O motorista do carro, de 65 anos, prestou informações às autoridades. O boletim será encaminhado à unidade policial competente para a continuidade das investigações.

