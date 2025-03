Homem morre apÃ³s cair em cÃ³rrego prÃ³ximo ao kartÃ³dromo de SÃ£o Carlos

Movimentação no local - Crédito: Marcio David

Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste sábado (8) após cair no córrego localizado em frente ao parque do kartódromo, em São Carlos.

De acordo com informações preliminares, a vítima caminhava próximo ao leito do córrego quando teria passado mal. Testemunhas relataram que, momentos antes da queda, ele estaria atirando pedras em alguns veículos que passavam pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e realizaram manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas o homem não resistiu e morreu no local.

A Guarda Municipal isolou a área e acionou a perícia técnica para investigar as circunstâncias da morte. O caso foi registrado no plantão policial e as causas do óbito serão apuradas.

Leia Também