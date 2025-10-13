(16) 99963-6036
Santa Felícia

Homem morre 32 dias após ser espancado em São Carlos

13 Out 2025 - 09h15Por Da redação
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: DivulgaçãoPronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 47 anos morreu neste domingo (12) na Santa Casa de São Carlos, após permanecer 32 dias internado em coma em decorrência de agressões sofridas no início de setembro. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita e lesão corporal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai da vítima relatou que, na noite de 10 de setembro, o filho estava em um bar localizado no bairro Santa Felícia, quando foi atacado por quatro pessoas nas proximidades do local. O homem foi encontrado desacordado e socorrido pela Polícia Militar, sendo encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado desde então.

Ainda conforme o registro policial, a pochete e o celular da vítima não foram encontrados após o ocorrido. Dentro da pochete estavam documentos pessoais e uma quantia em dinheiro.

O médico responsável informou que o paciente permaneceu inconsciente durante todo o período de internação. O caso segue em investigação pelo 5º Distrito Policial de São Carlos.

