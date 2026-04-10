Homem leva facada no peito no Santa Angelina

Crédito: SCA

Uma ocorrência de esfaqueamento foi registrada no final da manhã desta sexta-feira (10), no bairro Santa Angelina, em São Carlos, pela rua Francisco Possa.



Segundo informações preliminares, um homem foi atingido por um golpe de faca na região do tórax após uma briga ocorrida em via pública. A vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar esteve no local, que foi isolado para os trabalhos da perícia. Até o momento, o autor da agressão não foi localizado.

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