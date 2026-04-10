(16) 99963-6036
sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Homem leva facada no peito no Santa Angelina

10 Abr 2026 - 11h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem leva facada no peito no Santa Angelina - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ocorrência de esfaqueamento foi registrada no final da manhã desta sexta-feira (10), no bairro Santa Angelina, em São Carlos, pela rua Francisco Possa.

Segundo informações preliminares, um homem foi atingido por um golpe de faca na região do tórax após uma briga ocorrida em via pública. A vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar esteve no local, que foi isolado para os trabalhos da perícia. Até o momento, o autor da agressão não foi localizado.

Leia Também

Homem é preso em flagrante por agredir namorada e ameaçar incendiar apartamento no Centro
Segurança08h53 - 10 Abr 2026

Homem é preso em flagrante por agredir namorada e ameaçar incendiar apartamento no Centro

Mulher tem redes sociais hackeadas e perde dinheiro em golpe online na Vila Monteiro
Segurança08h42 - 10 Abr 2026

Mulher tem redes sociais hackeadas e perde dinheiro em golpe online na Vila Monteiro

Criança foge de casa após relatar agressões da mãe no Cidade Aracy
Segurança08h29 - 10 Abr 2026

Criança foge de casa após relatar agressões da mãe no Cidade Aracy

Jovem fica ferido após queda durante corrida de moto por aplicativo na Washington Luís
Segurança08h24 - 10 Abr 2026

Jovem fica ferido após queda durante corrida de moto por aplicativo na Washington Luís

RPM 2ª Cia prende procurado por estupro de vulnerável
Assentamento sem terra 06h02 - 10 Abr 2026

RPM 2ª Cia prende procurado por estupro de vulnerável

Últimas Notícias