Homem invade boate em São Carlos e é detido pela PM

Na madrugada desta terça-feira (30), um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Militar após invadir uma boate localizada no Jardim São Paulo, em São Carlos. O caso aconteceu por volta das 4h.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado no interior do estabelecimento aparentemente embriagado, com ferimentos nas pernas e na cabeça. Ele foi socorrido até a UPA da Vila Prado, recebeu atendimento médico e foi liberado.
A proprietária da boate relatou que foi avisada por funcionárias que dormem nos fundos do local sobre barulhos no interior do bar. Ao verificar as câmeras de segurança, constatou que havia alguém deitado próximo a uma mesa de sinuca, e acionou a polícia.
O homem afirmou ter trabalhado no estabelecimento há cerca de três anos e que, após ingerir bebidas alcoólicas, decidiu pular o muro para continuar bebendo no local. Durante a entrada, se feriu na concertina de proteção e caiu, batendo a cabeça. Ele negou ter subtraído qualquer objeto.
De acordo com a Polícia Civil, não foram identificados indícios de furto, apenas a invasão. O caso foi registrado para apuração de possíveis novos fatos.