terça, 26 de agosto de 2025
Homem furta perfumes em loja no Centro

26 Ago 2025 - 08h34Por Da redação
Uma loja de cosméticos localizada na Rua Episcopal, região central de São Carlos, foi alvo de furto na manhã desta segunda-feira (25).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 9h15 um homem entrou no estabelecimento dizendo que queria comprar um perfume para a esposa. Após observar os produtos, ele escolheu duas fragrâncias e, enquanto a atendente registrava a venda, aproveitou um momento de distração para colocar no bolso um frasco provador de perfume da linha Egeo Red. Em seguida, pegou também uma caixa fechada do mesmo produto e a colocou dentro de uma sacola que carregava.

Na sequência, o homem disse que iria buscar o dinheiro para pagar, mas deixou a loja levando os itens furtados. O crime só foi percebido cerca de 20 minutos depois, quando os funcionários deram falta dos produtos e, ao verificarem as câmeras de segurança, constataram o furto.

O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e será investigado pela Polícia Civil.

