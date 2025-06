Homem furta pacote de fraldas em farmácia no Centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Fralda - Crédito: Pixabay

Um furto foi registrado no início da noite do último sábado (7), em uma farmácia localizada na Rua Doutor Carlos Botelho, no Centro de São Carlos. Um homem ainda não identificado levou um pacote de fraldas da marca Pampers, contendo 80 unidades, e fugiu de bicicleta. O caso foi registrado eletronicamente pela Polícia Civil neste domingo (8).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é descrito como um homem branco, alto, magro, com aparência entre 50 e 55 anos e vestindo roupas sujas. Ele teria parado sua bicicleta em frente à entrada do estabelecimento, observou o movimento dos funcionários e, em seguida, entrou na loja. Depois de pegar o pacote de fraldas, dirigiu-se calmamente à saída, aguardou por alguns instantes e deixou o local pedalando.

O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial de São Carlos.

