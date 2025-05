Homem furta fiação de ônibus no Cruzeiro do Sul

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A procura pelo “precioso” cobre faz com que os crimes envolvendo furto de fiação tem ocorrido de maneira mais frequente e diversificada. Na segunda-feira, 5, durante a madrugada, um ônibus foi ação da ação criminosa. Um motorista de 63 anos, formulou queixa na CPJ, elaborando um boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 15.

Ele informou que deixou o ônibus estacionado na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul, e pela manhã, ao utilizar o coletivo, notou que desconhecido levou toda a fiação do chicote de alimentação elétrica do veículo. O crime foi registrado na CPJ.

Leia Também