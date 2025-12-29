(16) 99963-6036
segunda, 29 de dezembro de 2025
Segurança

Homem foragido é preso pela DDM após se ferir com faca durante cumprimento de mandado em São Carlos

29 Dez 2025 - 17h35Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem foragido é preso pela DDM após se ferir com faca durante cumprimento de mandado em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos cumpriu, na tarde desta segunda-feira (29), um mandado de prisão no bairro Santa Felícia.

Segundo as informações, os policiais civis foram até o endereço para localizar um indivíduo que estava foragido desde a saída temporária de Natal de 2023, quando deixou o sistema prisional e não retornou.

Ao chegarem ao local, os investigadores encontraram o homem nos fundos da residência. Após a chegada da equipe policial, ele acabou se ferindo com uma faca, sendo localizado pelos policiais já com a arma branca cravada na região abdominal, em um ato praticado por ele próprio.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão e acionaram apoio de outras viaturas da Polícia Civil, além do SAMU. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) realizou o atendimento no local e encaminhou o indivíduo para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos, permanecendo sob escolta policial.

Após o atendimento hospitalar, o homem foi conduzido ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça, em razão do mandado de prisão em aberto.

Leia Também

Com apoio dos Bombeiros de São Carlos, corpo de jovem é encontrado em represa
Segurança19h22 - 29 Dez 2025

Com apoio dos Bombeiros de São Carlos, corpo de jovem é encontrado em represa

Acidente entre carros deixa mulher ferida no Cidade Jardim
Segurança16h39 - 29 Dez 2025

Acidente entre carros deixa mulher ferida no Cidade Jardim

Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Jardim São Paulo
Segurança10h29 - 29 Dez 2025

Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Jardim São Paulo

Caminhoneiro perde mais de R$ 8 mil após receber mensagem falsa da "Starlink"
Estelionato09h17 - 29 Dez 2025

Caminhoneiro perde mais de R$ 8 mil após receber mensagem falsa da "Starlink"

Corrida por aplicativo termina em delegacia após desacordo no pagamento
Segurança09h10 - 29 Dez 2025

Corrida por aplicativo termina em delegacia após desacordo no pagamento

Últimas Notícias