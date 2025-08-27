(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Troca de Tiros e Morte

Homem foragido da Justiça morre em confronto com a PM no Antenor Garcia

Carlos Alberto Guimarães foi baleado após resistir á abordagem durante cumprimento de mandado de prisão e trocou tiros com os policiais militares

27 Ago 2025 - 08h23Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto Ilustrativa: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem foragido da Justiça identificado como Carlos Alberto Guimarães de Souza de 33 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (27), em uma área de mata no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. 

Segundo boletim de ocorrência equipes da PM se deslocaram até Rua Isak Fagen, após receberem a informação de que Carlos estaria escondido em fundos de imóveis. Ao perceber a chegada dos policiais militares ele tentou fugir pela mata e acabou reagindo à abordagem, disparando contra a guarnição.

Os PMs revidaram a injusta agressão e o homem foi baleado e morto no local. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, foi acionada e quando os socorristas chegaram, apenas constataram o óbito. 

Na ação, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380, além de 25 cartuchos intactos, sendo 12 encontrados na arma e 13 em um carregador avulso que estava no bolso dele. Duas pistolas ponto 40 da corporação, também foram apresentadas para perícia.

Carlos Alberto tinha contra si um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça e vinculado a processos por crimes de roubo e porte ilegal de arma. Ele era considerado evadido do sistema penitenciário desde 2021.

O caso foi registrado no Plantão Policial como resistência seguida de morte decorrente de intervenção policial. A DIG  (Delegacia de Investigações Gerais) acompanhará as apurações e os materiais apreendidos, foram encaminhados para exame pericial.

