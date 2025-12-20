(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Segurança

Homem fica gravemente ferido após ser agredido no Jacobucci

Vítima de 47 anos foi socorrida pelo Samu para Santa Casa com fratura exposta e traumatismo craniano

20 Dez 2025 - 18h36Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem fica gravemente ferido após ser agredido no Jacobucci - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido após ser agredido na tarde deste sábado (20), no bairro Jacobucci, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, as agressões aconteceram em outro ponto e a vítima conseguiu andar até a Rua Hipólito José da Costa e caiu na calçada. Populares acionaram o Samu e a equipe de motolância, foi a primeira chegar no local e iniciou os atendimentos. 

O homem foi socorrido para Santa Casa por uma ambulância com fratura exposta de tíbia e fíbula em uma das pernas, além de traumatismo craniano. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência e o estado de saúde dele, ainda não foi nformado.

O caso será investigado, pela Polícia Civil.

Leia Também

Carro bate na traseira de caminhão estacionado no Jardim Cruzeiro do Sul
Colisão Traseira18h48 - 20 Dez 2025

Carro bate na traseira de caminhão estacionado no Jardim Cruzeiro do Sul

Homem é agredido e assaltado defronte à Câmara Municipal
Segurança09h18 - 20 Dez 2025

Homem é agredido e assaltado defronte à Câmara Municipal

Pitbull escapa de residência e ataca shih-tzu no Jardim Centenário
Deu BO 09h15 - 20 Dez 2025

Pitbull escapa de residência e ataca shih-tzu no Jardim Centenário

Residência é arrombada e tem bicicleta e eletrônicos furtados no Jardim Bandeirantes
Segurança09h08 - 20 Dez 2025

Residência é arrombada e tem bicicleta e eletrônicos furtados no Jardim Bandeirantes

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na vila Marcelino
Segurança20h46 - 19 Dez 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na vila Marcelino

Últimas Notícias