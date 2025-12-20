Homem fica gravemente ferido após ser agredido no Jacobucci

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora
Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido após ser agredido na tarde deste sábado (20), no bairro Jacobucci, em São Carlos.
Segundo informações apuradas, as agressões aconteceram em outro ponto e a vítima conseguiu andar até a Rua Hipólito José da Costa e caiu na calçada. Populares acionaram o Samu e a equipe de motolância, foi a primeira chegar no local e iniciou os atendimentos.
O homem foi socorrido para Santa Casa por uma ambulância com fratura exposta de tíbia e fíbula em uma das pernas, além de traumatismo craniano. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência e o estado de saúde dele, ainda não foi nformado.
O caso será investigado, pela Polícia Civil.
Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraFoto: Maycon Maximino/São Carlos Agora - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraFoto: Maycon Maximino/São Carlos Agora - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora