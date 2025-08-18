(16) 99963-6036
Segurança

Homem fica ferido após queda de moto na região do Serasa

18 Ago 2025 - 17h08Por Jéssica C.R.
Na tarde desta segunda-feira (18), um acidente envolvendo motocicleta foi registrado na rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, nas proximidades do Serasa.

De acordo com informações, o condutor, um homem de 30 anos, perdeu o controle e caiu na via. Ele não soube informar as causas do acidente.

Populares que presenciaram a ocorrência prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi encaminhada para a UPA da Vila Prado com escoriações pelo corpo e trauma no joelho.

