PIX - Crédito: Agência Brasil

Um morador de São Carlos de 35 anos procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira (21) para registrar um boletim de ocorrência após cair em um golpe financeiro praticado pela internet.

De acordo com o relato, o homem efetuou um pagamento via Pix de forma equivocada e, ao tentar reaver o valor, não obteve retorno do destinatário. A vítima informou ainda que entrou em contato com o banco para contestar a transação e aguarda posicionamento da instituição.

Leia Também