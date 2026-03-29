SeguranÃ§a

Homem esfaqueado no Cidade Aracy foi vÃ­tima de tentativa de assalto

29 Mar 2026 - 19h21
Homem esfaqueado no Cidade Aracy foi vÃ­tima de tentativa de assalto - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

O homem esfaqueado nesta madrugada no Cidade Aracy foi vítima de uma tentativa de roubo.

O SCA apurou que  ocorrência foi registrada por volta das 4h, na Avenida José Antônio Migliato. Equipes foram acionadas via COPOM após denúncia de que um indivíduo havia sido ferido.

No local, os policiais fizeram contato com a companheira da vítima, que autorizou a entrada na residência. O homem foi encontrado consciente, caído no chão, com ferimentos provocados por faca.

A vítima relatou que foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e exigiram o celular. Ao se recusar a entregar o aparelho, ele acabou sendo esfaqueado. Mesmo ferido, conseguiu retornar para casa, onde recebeu os primeiros socorros da esposa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou o homem até a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Leia TambÃ©m

Dupla Ã© presa com grande quantidade de maconha na Washington LuÃ­s
Itirapina 19h16 - 29 Mar 2026

Dupla Ã© presa com grande quantidade de maconha na Washington LuÃ­s

CÃ¢mera de seguranÃ§a registra assassinato de homem no Cruzeiro do Sul
SeguranÃ§a19h09 - 29 Mar 2026

CÃ¢mera de seguranÃ§a registra assassinato de homem no Cruzeiro do Sul

Mulher tem celular furtado apÃ³s ser ameaÃ§ada em ponto de Ã´nibus
SeguranÃ§a10h31 - 29 Mar 2026

Mulher tem celular furtado apÃ³s ser ameaÃ§ada em ponto de Ã´nibus

Mulher denuncia furto, ameaÃ§as e agressÃ£o do ex-companheiro em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a10h23 - 29 Mar 2026

Mulher denuncia furto, ameaÃ§as e agressÃ£o do ex-companheiro em SÃ£o Carlos

Homem Ã© preso apÃ³s furtar quase R$ 5 mil em roupas em shopping
SeguranÃ§a10h20 - 29 Mar 2026

Homem Ã© preso apÃ³s furtar quase R$ 5 mil em roupas em shopping

Ãšltimas NotÃ­cias