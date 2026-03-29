O homem esfaqueado nesta madrugada no Cidade Aracy foi vítima de uma tentativa de roubo.
O SCA apurou que ocorrência foi registrada por volta das 4h, na Avenida José Antônio Migliato. Equipes foram acionadas via COPOM após denúncia de que um indivíduo havia sido ferido.
No local, os policiais fizeram contato com a companheira da vítima, que autorizou a entrada na residência. O homem foi encontrado consciente, caído no chão, com ferimentos provocados por faca.
A vítima relatou que foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e exigiram o celular. Ao se recusar a entregar o aparelho, ele acabou sendo esfaqueado. Mesmo ferido, conseguiu retornar para casa, onde recebeu os primeiros socorros da esposa.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou o homem até a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob cuidados médicos.