Homem esfaqueado ao tentar apartar briga em bar continua internado na Santa Casa

Um homem de 34 anos esfaqueado ao tentar separar uma briga em um bar no bairro Residencial Mariana, em Ibaté, segue internado na Santa Casa. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital .

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 19h20 para atender a uma ocorrência de agressão com faca na Rua Francisco Silva. No local, a vítima relatou que tentava apartar uma briga entre um homem conhecido como “Risadinha” e um terceiro envolvido quando foi atingido por um golpe de faca na região do tórax.

Após o ataque, o agressor teria fugido. O homem foi inicialmente socorrido ao hospital de Ibaté, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser transferido para a Santa Casa de São Carlos onde permanece até o momento .

