Homem encontrado morto com ferimento na cabeÃ§a em IbatÃ© Ã© identificado

Foi identificado como Devanzir Alves Cavalcante, de 44 anos, o homem encontrado morto na madrugada desta terça-feira (4) na Rua Porto Ferreira, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

A vítima, natural de Porecatu (PR), foi localizada com um grave ferimento na cabeça e chegou a ser socorrida por uma ambulância municipal ao Hospital Municipal de Ibaté, mas já estava sem vida ao dar entrada na unidade.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o homem apresentava um afundamento de crânio, constatado pela médica plantonista.

A polícia segue investigando as circunstâncias do crime e busca informações que possam levar ao autor da agressão. Testemunhas ou qualquer pessoa que tenha informações podem entrar em contato anonimamente com as autoridades.

