Homem encapuzado e armado com faca rouba celular de mulher no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Entrada do bairro Cidade Aracy em São Carlos - Crédito: divulgação

Uma mulher de 59 anos foi vítima de um roubo por volta das 5h50 desta segunda-feira, 3, na rua João Paulo, no Cidade Aracy.

A vítima compareceu à CPJ e informou às autoridades policiais que caminhava em direção a um ponto de ônibus quando foi abordada pelo desconhecido que estava com capuz e, armado com uma faca e mediante ameaças de morte, se apoderou do seu celular e sua bolsa. Posteriormente comparsas chegaram em um veículo branco que não recorda a marca chegou e o ladrão entrou e em seguida fugiram.

Leia Também