Homem empresta moto e transfeminina vende veículo

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

“Deu ruim” para um homem de 45 anos, residente na rua Pedro Ap. Gonzaga, no Cidade Aracy. Ele emprestou a sua CG 160 FAN para um conhecido que se autodenomina transfeminina e ficou sem a moto, que teria sido vendida pela bagatela de R$ 100. Para quem, a acusada não faz a mínima ideia.

Em boletim de ocorrência registrado na CPJ, a vítima disse que na noite de sexta-feira, 1, teria emprestado a moto a acusada para comprar motos para consumo próprio e retornaria em minutos, o que não aconteceu.

No dia seguinte, a vítima foi até a casa da transfeminina para pegar a moto e informação dada por ela é que estaria na casa de um amigo. A vítima foi até a moradia dele e não havia a moto. A desculpa seguinte da acusada é a Polícia Militar teria apreendido o veículo. Entrou em contato com o 190 e com o pátio municipal e sua CG não estava em poder das autoridades policiais. Por fim, em nova indagação, a acusada disse ter vendido por R$ 100 para um desconhecido. O fato será investigado.

Leia Também