(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Segurança

Homem em surto mobiliza vizinhança e equipes de emergência no Jardim Beatriz

26 Dez 2025 - 13h35Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viaturas no local da ocorrência - Crédito: Maycon MaximinoViaturas no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um homem em surto mobilizou a vizinhança e diversas equipes de emergência no final da manhã desta sexta-feira (26), no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos.

O fato ocorreu em um terreno localizado na Rua Professora Elídia Benetti. Moradores da região ouviram o indivíduo gritando intensamente por socorro, alegando que estaria baleado, o que causou preocupação e mobilizou vários vizinhos, que acreditaram na possibilidade de se tratar realmente de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo.

Diante da situação, a vizinhança acionou a Polícia Militar e o SAMU, informando que havia um homem no meio do mato pedindo ajuda e dizendo estar baleado.

Equipes da Motolância do SAMU, Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar se deslocaram até o local. Após buscas na área de mata, o indivíduo foi localizado e retirado do terreno.

Na avaliação das equipes de resgate, foi constatado que não havia ferimento por arma de fogo. O homem apresentava apenas escoriações no joelho e encontrava-se em estado de surto, porém consciente e orientado.

A equipe do SAMU realizou os primeiros atendimentos no local, e o masculino foi encaminhado à UPA da Vila Prado para avaliação médica. A ocorrência mobilizou diversas viaturas devido à informação inicial de possível pessoa baleada, o que posteriormente foi descartado.

Leia Também

640 detentos deixam presidios na região de São Carlos em "saidinha" de final de ano
Benefício penal 13h15 - 26 Dez 2025

640 detentos deixam presidios na região de São Carlos em "saidinha" de final de ano

Após chegar em casa dois minutos atrasada, jovem é agredida pela mãe em São Carlos
Segurança09h41 - 26 Dez 2025

Após chegar em casa dois minutos atrasada, jovem é agredida pela mãe em São Carlos

Homem de 61 anos morre após queda dentro de casa em São Carlos
Segurança09h33 - 26 Dez 2025

Homem de 61 anos morre após queda dentro de casa em São Carlos

Homem baleado em Água Vermelha está internado em estado grave e corre risco de morte
Segurança09h24 - 26 Dez 2025

Homem baleado em Água Vermelha está internado em estado grave e corre risco de morte

Homem é preso após ameaçar matar companheira durante briga na noite de Natal
Ribeirão Bonito 09h15 - 26 Dez 2025

Homem é preso após ameaçar matar companheira durante briga na noite de Natal

Últimas Notícias