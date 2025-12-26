Homem em surto mobiliza vizinhança e equipes de emergência no Jardim Beatriz

Viaturas no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um homem em surto mobilizou a vizinhança e diversas equipes de emergência no final da manhã desta sexta-feira (26), no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos.

O fato ocorreu em um terreno localizado na Rua Professora Elídia Benetti. Moradores da região ouviram o indivíduo gritando intensamente por socorro, alegando que estaria baleado, o que causou preocupação e mobilizou vários vizinhos, que acreditaram na possibilidade de se tratar realmente de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo.

Diante da situação, a vizinhança acionou a Polícia Militar e o SAMU, informando que havia um homem no meio do mato pedindo ajuda e dizendo estar baleado.

Equipes da Motolância do SAMU, Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar se deslocaram até o local. Após buscas na área de mata, o indivíduo foi localizado e retirado do terreno.

Na avaliação das equipes de resgate, foi constatado que não havia ferimento por arma de fogo. O homem apresentava apenas escoriações no joelho e encontrava-se em estado de surto, porém consciente e orientado.

A equipe do SAMU realizou os primeiros atendimentos no local, e o masculino foi encaminhado à UPA da Vila Prado para avaliação médica. A ocorrência mobilizou diversas viaturas devido à informação inicial de possível pessoa baleada, o que posteriormente foi descartado.

