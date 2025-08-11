Homem em situação de rua é agredido por desconhecido em praça de São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial de São Carlos - Crédito: arquivo

A Polícia Civil de São Carlos registrou um caso de agressão contra um homem em situação de vulnerabilidade ocorrido na noite de quinta-feira (7) na Vila Celina.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava dormindo na Praça Professor Mário Tolentino, onde costuma permanecer, quando foi atacada por uma pessoa desconhecida, que desferiu chutes e socos.

O homem perdeu os sentidos e só recobrou a consciência já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Felícia, onde recebeu atendimento médico e foi liberado por volta das 6h desta sexta-feira (8).

Ele informou que, no momento da agressão, possuía R$ 420,00, valor que não foi localizado após o ocorrido. A vítima ainda afirmou que já sofreu outras agressões no mesmo local.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

