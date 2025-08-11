(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Segurança

Homem em situação de rua é agredido por desconhecido em praça de São Carlos

11 Ago 2025 - 08h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caso foi registrado no plantão policial de São Carlos - Crédito: arquivoCaso foi registrado no plantão policial de São Carlos - Crédito: arquivo

A Polícia Civil de São Carlos registrou um caso de agressão contra um homem em situação de vulnerabilidade ocorrido na noite de quinta-feira (7) na Vila Celina.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava dormindo na Praça Professor Mário Tolentino, onde costuma permanecer, quando foi atacada por uma pessoa desconhecida, que desferiu chutes e socos.

O homem perdeu os sentidos e só recobrou a consciência já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Felícia, onde recebeu atendimento médico e foi liberado por volta das 6h desta sexta-feira (8).

Ele informou que, no momento da agressão, possuía R$ 420,00, valor que não foi localizado após o ocorrido. A vítima ainda afirmou que já sofreu outras agressões no mesmo local.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também

Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos
Segurança10h44 - 11 Ago 2025

Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro
Segurança10h02 - 11 Ago 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro

Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada
Segurança09h41 - 11 Ago 2025

Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada

Homem é atingido por trem em São Carlos
Segurança09h39 - 11 Ago 2025

Homem é atingido por trem em São Carlos

Motorista faz conversão irregular e causa acidente no trevo do Novo Horizonte
De novo 09h31 - 11 Ago 2025

Motorista faz conversão irregular e causa acidente no trevo do Novo Horizonte

Últimas Notícias