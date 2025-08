Homem em barranco arremessa pedra e danifica veículo no Fagá

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivo

Uma mulher de 57 anos teve o para-brisa do seu veículo danificado na noite de terça-feira (5), enquanto trafegava pela Rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, nas proximidades do Posto Fagá, no Maria Estela Fagá, em São Carlos.

Segundo a vítima, um indivíduo que estava em um barranco ao lado da via atirou uma pedra de médio porte contra seu carro, atingindo o vidro dianteiro. Após o impacto, ela retornou ao local e encontrou o suspeito pegando algo no chão. Ao questioná-lo sobre o ato, ele negou a autoria. A mulher relatou que conhece o indivíduo apenas pela alcunha “Gordinho” e que moradores da região afirmam que ele costuma praticar esse tipo de dano em veículos que passam pelo local.

Leia Também