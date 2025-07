Homem é vítima de golpe durante compra de celular pela internet em São Carlos

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um homem de 25 anos foi vítima de estelionato após tentar adquirir um celular por meio de um anúncio na internet, em São Carlos. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (10), na Delegacia de Plantão da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima viu a oferta de um aparelho em um grupo da "Feira do Rolo" no Facebook e iniciou as negociações com uma pessoa que se identificou como "Alan". Posteriormente, foi direcionado a conversar com outro indivíduo, chamado "Sebastião", por meio do WhatsApp. As partes combinaram que a entrega seria feita por uma suposta prima do golpista. Após avaliar o aparelho, o comprador aprovou e fez um Pix no valor de R$ 750. No entanto, após o pagamento, o contato foi bloqueado e o aparelho não permaneceu com a vítima.

A jovem de 19 anos que entregou o celular compareceu também à delegacia e relatou que havia anunciado o mesmo modelo de celular por R$ 1.450 no mesmo grupo e passou a negociar com "Sebastião", que afirmou estar revendendo o aparelho a um terceiro. Ela foi instruída a não revelar o valor negociado e a entregar o produto diretamente ao cliente, que seria o comprador enganado. Após a entrega e confirmação do pagamento, a jovem também foi bloqueada e não teve mais contato com o suposto intermediador.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

