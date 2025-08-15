(16) 99963-6036
Homem é vítima de golpe do falso intermediário e perde R$ 4 mil na compra de moto em São Carlos

15 Ago 2025 - 08h31Por Da redação
Celular - Crédito: reprodução/Agência SPCelular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um homem de 40 anos registrou ocorrência na noite desta quinta-feira (14) após cair no chamado golpe do falso intermediário durante a negociação de uma motocicleta em São Carlos.

Segundo o boletim, a vítima encontrou em uma rede social o anúncio de uma Honda/CG 125 Fan, cor preta, ano 2013, pelo valor de R$ 4 mil. O suposto vendedor passou orientações para que ela fosse até um endereço na zona rural da cidade, onde a motocicleta estaria disponível para avaliação.

No local, a vítima foi recebida por um homem que apresentou o veículo e permitiu um teste rápido. Após aprovar a moto, o comprador fez um PIX de R$ 4 mil para a conta informada pelo anunciante, que estava em nome de uma terceira pessoa. Minutos depois, o golpista pediu um pagamento adicional de R$ 400, alegando que o valor acordado estava muito abaixo do preço real.

Ao desconfiar, a vítima se recusou a pagar o valor extra e, imediatamente, foi bloqueada pelo suposto vendedor no aplicativo de mensagens. Logo depois, percebeu que o homem com quem falou no telefone não era o verdadeiro proprietário, e que o verdadeiro dono era outra vítima, que também havia sido enganada e acreditava estar negociando com um comprador legítimo.

Esse tipo de golpe ocorre quando criminosos copiam anúncios de veículos de terceiros, negociam com potenciais compradores e, se passando por intermediários, orientam o pagamento para contas de laranjas, desaparecendo após a transação.

A Polícia Civil registrou o caso como estelionato e investiga os envolvidos. 

