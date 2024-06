SIGA O SCA NO

Um homem de 40 anos foi vítima de agressão na noite desta quarta-feira (19), na Vila Celina.

A vítima foi encontrada ferida em uma praça na rua Dom Helder Câmara, nas proximidades do Plantão Policial.

O homem foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado até a UPA do Santa Felícia com várias escoriações. Ele não informou os motivos da agressão e nem quem o agrediu.

Leia Também