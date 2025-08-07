(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Segurança

Homem é suspeito de furtar mercado autônomo em condomínio de São Carlos

07 Ago 2025 - 08h38Por Da redação
Mercado Autônomo - Crédito: FreepikMercado Autônomo - Crédito: Freepik

A Polícia Civil de São Carlos investiga um caso de furto registrado em um mercado autônomo localizado dentro de um condomínio residencial na região do Parque Fehr. O crime ocorreu em diferentes datas no mês de julho e foi comunicado à polícia no último dia 6.

Segundo o boletim de ocorrência, um morador do condomínio teria utilizado sua biometria facial para acessar o mercado nos dias 26, 29 e 31 de julho. Após registrar diversos produtos no sistema de autoatendimento, ele teria excluído a maioria dos itens antes de finalizar a compra, efetuando o pagamento apenas de um produto ou, em algumas ocasiões, de nenhum.

A prática foi identificada pela administração do estabelecimento ao analisar os registros do sistema e as imagens das câmeras de segurança. O valor total das mercadorias subtraídas foi estimado em R$ 624,34. Em 2024, o mesmo morador já havia sido advertido por situação semelhante e, na ocasião, quitou o valor devido.

O caso foi registrado como furto mediante fraude, com base no artigo 155 do Código Penal, e será investigado pela equipe do 5º Distrito Policial de São Carlo

