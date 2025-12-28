(16) 99963-6036
Segurança

Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado no Antenor Garcia

27 Dez 2025 - 21h54Por Redação
Na noite deste sábado (27), uma ocorrência de esfaqueamento mobilizou equipes de emergência no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O caso foi registrado na Rua Isak Falgen.
 
O homem de 29 anos foi encontrado caído ao solo, com um ferimento profundo no lado esquerdo do pescoço, provocado por golpe de faca.
 
A vítima não soube informar onde ocorreu a agressão nem identificar o autor.
Segundo relatos, o homem chegou ferido próximo a conhecidos na Rua Isak Falgen, onde acabou caindo.
 
Pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A viatura básica do SAMU, da base da Cidade Aracy, foi a primeira a chegar e realizou o socorro inicial, encaminhando a vítima em estado grave para a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizada. Em seguida, com apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA), o homem foi transferido em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.
Até o momento, a autoria e o local exato do crime são desconhecidos. A ocorrência será investigada pelas autoridades policiais.

