Homem é socorrido após ser baleado na Avenida Comendador Alfredo Maffei

USA SAMU - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem que não teve a identidade revelada foi socorrido pela equipe do SAMU após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite deste domingo (22), por volta das 20h50, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento à ocorrência. No local, a vítima informou não saber quem efetuou os disparos e nem o possível paradeiro do autor. Testemunhas presentes no momento dos fatos também não souberam informar detalhes relevantes para colaborar com a identificação do responsável.

O rapaz foi encaminhado pela unidade de suporte avançado (USA) para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internado em observação.

Leia Também