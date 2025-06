Homem é socorrido após relatar atropelamento no São Carlos 3

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 28 anos foi socorrido na manhã desta quinta-feira (19) após afirmar ter sido vítima de um atropelamento no bairro São Carlos 3.

De acordo com informações apuradas no local, a equipe do Samu foi acionada após o homem procurar ajuda em uma farmácia da região. Ele relatou ter sido atropelado por um veículo no quarteirão abaixo.

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda na farmácia e, em seguida, conduziram a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, onde passou por avaliação médica.

