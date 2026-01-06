(16) 99963-6036
Proprietário pede ajuda para localizar veículo roubado no Jardim Bandeirantes

06 Jan 2026 - 12h28Por Jessica Carvalho R
Um homem foi vítima de roubo na manhã desta terça-feira (06), no bairro Jardim Bandeirantes.O crime aconteceu por volta das 7h30, na Rua Raul Lá Sierra Pereira, quando a vítima retirava o veículo da garagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do carro foi surpreendido por um indivíduo desconhecido, que se aproximou rapidamente, entrou no automóvel e fugiu em seguida. Ainda segundo o relato, o criminoso teria ameaçado a vítima com um objeto semelhante a uma faca durante a ação.

O veículo roubado é um Volkswagen Gol 1.0, ano 2011, de cor preta, placas EVP-8H67. 

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo, deve entrar em contato no 190 ( Polícia Militar)

