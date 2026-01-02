Homem é preso suspeito de homicídio e tentativa de homicídio

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu, na madrugada desta quinta-feira (1º), o homem apontado como autor de um homicídio consumado e de uma tentativa de homicídio registrados na noite de quarta-feira (31), no município de Itirapina.

A ocorrência teve início após a PM ser acionada pelo COPOM para atender um chamado inicialmente informado como agressão. No local, com o apoio do Comando de Grupo Patrulha, equipes da Força Tática e demais reforços constataram que duas pessoas haviam sido feridas com golpes de arma branca durante uma briga familiar.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São José. Uma delas, porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. A outra vítima, em estado grave, precisou ser transferida para a Santa Casa de Rio Claro, onde recebeu atendimento especializado.

De acordo com informações apuradas pelos policiais, o suspeito fugiu antes da chegada das viaturas, tomando rumo a uma área de mata. Diante da gravidade do caso, a Polícia Militar iniciou imediatamente um cerco policial, mobilizando diversas equipes em buscas intensas que se estenderam por horas.

O autor foi localizado posteriormente na região central de Itirapina, onde acabou detido. Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma utilizada no crime. Questionado, o suspeito confessou a autoria dos ataques.

Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, foi informado de seus direitos constitucionais, passou por atendimento médico de praxe e, em seguida, foi encaminhado ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a ocorrência foi apresentada para as providências da Polícia Judiciária.

