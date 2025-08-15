Homem é preso por violência doméstica em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (15), policiais militares foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Padre Oliveira Rolim, no Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

No local, uma mulher de 30 anos relatou que o marido, de 32 anos, a agrediu com um soco no rosto, tentou enforcá-la utilizando um fio e quebrou dois aparelhos celulares de sua propriedade. A vítima informou que as agressões teriam sido motivadas por uma crise de ciúmes após ela receber uma ligação telefônica.

O autor apresentava um ferimento na mão, causado após desferir um soco em uma porta de vidro. Ele foi encaminhado à UPA para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

