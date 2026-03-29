Homem Ã© preso por violÃªncia domÃ©stica apÃ³s agressÃ£o em Itirapina

Viatura PM Itirapina - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Na manhã deste sábado (28), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Tupiniquins, em Itirapina, que resultou na prisão de um homem acusado de agredir uma mulher.

A equipe policial foi acionada via COPOM e, ao chegar ao endereço, foi informada por uma criança de que sua mãe estava sendo agredida dentro do imóvel. Em seguida, os policiais ouviram gritos vindos do interior da casa, o que motivou a intervenção imediata.

No interior da residência, foi constatado que a vítima apresentava lesão em uma das mãos, com suspeita de fratura, além de outros sinais de agressão. Conforme apurado, após uma discussão familiar, o agressor teria atacado a vítima e, ao tentar intervir, outro familiar também foi alvo das agressões. Durante o episódio, houve ainda danos no interior do imóvel.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de violência doméstica, conforme previsto na Lei Maria da Penha. As partes foram encaminhadas ao hospital, onde foi confirmada a fratura na mão da vítima, além de outras lesões.

Posteriormente, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça.

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