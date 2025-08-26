Homem é preso por tráfico de drogas no São Carlos VIII

Maycon Maximino -

Um homem de 24 anos foi detido por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (25), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro São Carlos VIII

A prisão ocorreu na Rua Durval Santangelo, ponto já conhecido pelas autoridades pelo intenso comércio de entorpecentes. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o suspeito em atitude suspeita, carregando uma sacola amarela. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir em direção a um apartamento localizado na Rua Aurora de Godoy Carrera.

A equipe da Força Tática acompanhou a fuga e conseguiu abordar o indivíduo dentro do imóvel. Durante a tentativa de despiste, o suspeito jogou a sacola no telhado do piso inferior. Ao recuperarem o objeto, os policiais encontraram porções de cocaína e crack, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão, indícios do envolvimento com o tráfico.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também