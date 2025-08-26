(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas no São Carlos VIII

25 Ago 2025 - 21h26Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Maycon Maximino - Maycon Maximino -

Um homem de 24 anos foi detido por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (25), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro São Carlos VIII

 

A prisão ocorreu na Rua Durval Santangelo, ponto já conhecido pelas autoridades pelo intenso comércio de entorpecentes. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o suspeito em atitude suspeita, carregando uma sacola amarela. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir em direção a um apartamento localizado na Rua Aurora de Godoy Carrera.

 

A equipe da Força Tática acompanhou a fuga e conseguiu abordar o indivíduo dentro do imóvel. Durante a tentativa de despiste, o suspeito jogou a sacola no telhado do piso inferior. Ao recuperarem o objeto, os policiais encontraram porções de cocaína e crack, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão, indícios do envolvimento com o tráfico.

 

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

 

Leia Também

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt
Lesão corporal 11h24 - 26 Ago 2025

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos
Segurança08h40 - 26 Ago 2025

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos

Homem furta perfumes em loja no Centro
Segurança08h34 - 26 Ago 2025

Homem furta perfumes em loja no Centro

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico
Segurança08h27 - 26 Ago 2025

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia
Segurança06h22 - 26 Ago 2025

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia

Últimas Notícias