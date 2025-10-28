Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Jockey Clube

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (27), no Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina pela Rua Rio São Francisco, próximo ao cruzamento com a Rua Rio do Sono, em um local já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, os policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma certa quantia de drogas com o suspeito.

Em seguida, os militares realizaram buscas nas proximidades e localizaram, em um galpão abandonado, uma pochete contendo mais entorpecentes.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

