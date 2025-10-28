(16) 99963-6036
terça, 28 de outubro de 2025
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Jockey Clube

28 Out 2025 - 06h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Jockey Clube - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (27), no Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina pela Rua Rio São Francisco, próximo ao cruzamento com a Rua Rio do Sono, em um local já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, os policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita.
Durante a revista pessoal, foi encontrada uma certa quantia de drogas com o suspeito. 

Em seguida, os militares realizaram buscas nas proximidades e localizaram, em um galpão abandonado, uma pochete contendo mais entorpecentes.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos
Segurança11h50 - 28 Out 2025

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos

Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda
Segurança10h11 - 28 Out 2025

Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda

São Carlos terá sala da Delegacia da Mulher online 24h, anuncia deputada
Segurança07h22 - 28 Out 2025

São Carlos terá sala da Delegacia da Mulher online 24h, anuncia deputada

Força Tática detém quatro menores e recupera motocicletas furtadas em São Carlos
Segurança06h04 - 28 Out 2025

Força Tática detém quatro menores e recupera motocicletas furtadas em São Carlos

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto
Vila nery18h32 - 27 Out 2025

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto

Últimas Notícias