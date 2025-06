Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Dona Francisca

Compartilhar no facebook

Na manhã deste domingo (01), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Dona Francisca, em operação conduzida pela Polícia Militar após acionamento via COPOM.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o acusado, que não portava nenhum material ilícito no momento da abordagem. Durante entrevista no local, o suspeito admitiu possuir entorpecentes em sua residência e confessou estar envolvido com o tráfico de drogas.

A equipe se dirigiu à residência informada, onde foram localizados 194 ziplocks contendo cocaína (totalizando 167 gramas), duas embalagens adicionais com a droga (147 gramas), três balanças de precisão, diversos apetrechos utilizados para embalo dos entorpecentes e a quantia de R$ 118,50 em dinheiro.

Diante dos fatos, o individuo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado plantonista ratificou a prisão. O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

