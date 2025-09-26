(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Cruzado em Ibaté

26 Set 2025 - 18h29Por Jessica Carvalho R.
A Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou, na tarde desta sexta-feira (26), uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no Jardim Cruzado.

Por volta das 14h30, durante patrulhamento de rotina pela Rua Borborema, próximo à Praça do Parquinho, os agentes avistaram um homem que, ao notar a presença da viatura, tentou se desfazer de uma sacola arremessando-a sobre o telhado de uma residência.

Na abordagem, foram encontrados com o suspeito três porções de maconha, um pino de cocaína, um celular e R$ 181 em dinheiro. Já na sacola dispensada, os guardas localizaram 30 porções de maconha, cinco pedras de crack, 22 pinos de cocaína e R$ 14,50 em moedas.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi algemado para evitar fuga. Após exames cautelares no Hospital Municipal, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ibaté, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos e permanece à disposição da Justiça.

