Homem é preso por tráfico de drogas no Jacobucci

A Polícia Militar realizou na tarde desta quinta-feira uma prisão em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jacobucci, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela Rua Hermínio Chiari, os policiais Cabo Ludugério e Soldado Coelho, da viatura I-38109, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, agachado e escondendo um pacote em uma coroa de grama.

Na abordagem, foram encontrados 28 eppendorfs de cocaína no bolso do suspeito. No local onde ele havia escondido o pacote, os policiais localizaram mais 56 unidades da mesma substância.

O homem, identificado como P. A. S., confessou à equipe que acabara de iniciar a venda de entorpecentes naquele ponto.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

