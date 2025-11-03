Homem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy 2 em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Na manhã desta segunda-feira (03), policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

De acordo com a PM, durante patrulhamento pela Avenida Nelson Orlandi, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes, na esquina com a Rua Walter Ignácio Micelli.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado dois quarteirões abaixo, na mesma rua. Segundo os militares, ele resistiu à prisão e entrou em luta corporal com a equipe, sendo contido e algemado.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais retornaram ao local onde o suspeito estava e localizaram as drogas:

80 porções de cocaína (74 g)

19 porções de maconha tipo “haxixe”

17 pedras de crack (13 g)

74 porções de maconha (137 g)

1 máquina de cartão

R$ 26,30 em dinheiro

O homem, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

