(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy 2 em São Carlos

03 Nov 2025 - 11h21Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy 2 em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Na manhã desta segunda-feira (03), policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.
De acordo com a PM, durante patrulhamento pela Avenida Nelson Orlandi, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes, na esquina com a Rua Walter Ignácio Micelli.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado dois quarteirões abaixo, na mesma rua. Segundo os militares, ele resistiu à prisão e entrou em luta corporal com a equipe, sendo contido e algemado.
Com o apoio de outras viaturas, os policiais retornaram ao local onde o suspeito estava e localizaram as drogas:
80 porções de cocaína (74 g)
19 porções de maconha tipo “haxixe”
17 pedras de crack (13 g)
74 porções de maconha (137 g)
1 máquina de cartão
R$ 26,30 em dinheiro
O homem, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Menor é apreendido com moto furtada após tentativa de roubo no Jardim Jacobucci
Segurança12h58 - 03 Nov 2025

Menor é apreendido com moto furtada após tentativa de roubo no Jardim Jacobucci

Pedestre fica desacordado após ser assaltado e agredido por trio no Cidade Jardim
Segurança12h38 - 03 Nov 2025

Pedestre fica desacordado após ser assaltado e agredido por trio no Cidade Jardim

Homem é agredido durante tentativa de roubo na Vila Isabel
Segurança12h16 - 03 Nov 2025

Homem é agredido durante tentativa de roubo na Vila Isabel

Mulher é presa em flagrante por tentativa de furto em loja no Santa Felícia
Segurança11h08 - 03 Nov 2025

Mulher é presa em flagrante por tentativa de furto em loja no Santa Felícia

Pai de aluno é acusado de ameaçar funcionário em escola municipal de São Carlos
Segurança09h39 - 03 Nov 2025

Pai de aluno é acusado de ameaçar funcionário em escola municipal de São Carlos

Últimas Notícias