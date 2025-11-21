Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Jacobucci

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (20) por tráfico de drogas na Rua Caetano Barion, no bairro Jacobucci, em São Carlos.
A equipe de policiamento realizava patrulhamento preventivo em um ponto já conhecido por intensa movimentação relacionada ao tráfico. Durante a ação, os policiais avistaram o suspeito sentado sob uma árvore, manuseando uma pochete.
Na abordagem, dentro da pochete foram encontradas porções de cocaína e dinheiro. Ao continuar a varredura pelo local, os policiais localizaram, em uma bolsa pendurada na árvore, mais entorpecentes — entre eles crack e cocaína.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial de plantão.