sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Jacobucci

20 Nov 2025 - 09h02Por Da redação
Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (20) por tráfico de drogas na Rua Caetano Barion, no bairro Jacobucci, em São Carlos.

A equipe de policiamento realizava patrulhamento preventivo em um ponto já conhecido por intensa movimentação relacionada ao tráfico. Durante a ação, os policiais avistaram o suspeito sentado sob uma árvore, manuseando uma pochete.

Na abordagem, dentro da pochete foram encontradas porções de cocaína e dinheiro. Ao continuar a varredura pelo local, os policiais localizaram, em uma bolsa pendurada na árvore, mais entorpecentes — entre eles crack e cocaína.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial de plantão.

