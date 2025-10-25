(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy

25 Out 2025 - 15h35Por Jessica
Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste sábado (25), na Rua Aparecido Pandofelli, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento ostensivo e preventivo por um ponto já conhecido nos meios policiais pelo comércio de entorpecentes, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, jogou uma sacola no chão.

O suspeito foi abordado e já possui antecedente criminal. Em revista pessoal, os PMs encontraram dois pinos de cocaína, uma porção de maconha e R$ 35,00 em dinheiro. Ao verificar o conteúdo da sacola dispensada, a equipe localizou 103 pinos de cocaína.

Questionado, o homem confessou que estava no local realizando a venda de entorpecentes. Diante dos fatos, os policiais, conduziram o indiciado e o material apreendido

 

 

Últimas Notícias