Homem é preso por tráfico de drogas e resistência no Cidade Aracy

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo (5) por tráfico de entorpecentes e resistência, após tentar fugir de uma abordagem policial no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a Rua Antônio Busto Alabarca, por volta das 8h30, quando avistaram o suspeito carregando uma sacola. Ao perceber a presença da viatura, ele correu e tentou se esconder atrás de uma árvore, em seguida invadindo uma residência.

Durante a perseguição, os policiais conseguiram detê-lo e localizaram na sacola 66 porções de maconha e 166 pedras de crack, todas embaladas para venda. Também foram apreendidas duas máquinas de cartão e R$ 19,50 em dinheiro.

Ainda conforme o registro policial, o homem resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais, o que resultou em pequenas lesões em um dos agentes. Ele precisou ser contido e algemado para garantir a segurança da equipe.

O suspeito negou o tráfico, afirmando que o dinheiro seria para consumo próprio de drogas e que correu por medo de ser agredido. No entanto, segundo a Polícia Civil, as provas e depoimentos foram considerados suficientes para confirmar a autoria e materialidade dos crimes.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. Após a formalização da ocorrência, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

