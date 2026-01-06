Homem é preso por tráfico de drogas após ação do Canil da Guarda Municipal no Boa Vista

Um homem de 41 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (06), após uma ação da Equipe do Canil da Guarda Municipal no bairro Boa Vista, em São Carlos.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe realizava policiamento preventivo pela Rua Natalino Mastro Francisco quando avistou dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, mas acabaram sendo abordados.

Durante a revista pessoal, com o homem de 41 anos foram encontradas 11 pedras de substância análoga ao crack e R$ 10,85 em dinheiro. No local da abordagem, os guardas também notaram diversas cédulas espalhadas pelo chão, que totalizaram R$ 87,00. Questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito alegou desconhecer a procedência.

Com o outro envolvido, de 33 anos, foi localizada apenas a quantia de R$ 50,00. Ele informou que estaria no local para comprar entorpecentes e afirmou não ter percebido o dinheiro espalhado. O homem foi conduzido para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

Como o local é conhecido como ponto de venda de drogas, a equipe acionou a cadela farejadora Índia, que localizou, em um terreno próximo, um pacote contendo 382 pedras de substância análoga ao crack, além de R$ 84,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os entorpecentes e valores foram apreendidos e apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ). O homem de 41 anos foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes.

