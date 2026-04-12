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domingo, 12 de abril de 2026
Jardim Tangará

Homem é preso por posse irregular de arma de fogo

12 Abr 2026 - 07h52Por Da redação
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Homem é preso por posse irregular de arma de fogo -

Um homem foi preso na noite deste sábado (11), por posse irregular de arma de fogo, no bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática receberam denúncia de que o morador de uma residência na Rua Dom Carmine Rocco estaria guardando uma arma de fogo no local. Durante averiguação, os policiais fizeram contato com o suspeito, que indicou onde o armamento estava escondido.

No imóvel, foi localizado um revólver calibre 32, sem numeração aparente, além de duas munições intactas. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ).

A autoridade policial tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu recolhido à Cadeia Pública.

Segundo a polícia, o indivíduo possui antecedentes criminais por roubo, furto, receptação e também por posse irregular de arma de fogo.

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