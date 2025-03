Homem Ã© preso por porte ilegal de arma e violÃªncia domÃ©stica em SÃ£o Carlos

Na madrugada deste domingo (2), um homem foi preso em flagrante em São Carlos (SP) por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e violência doméstica. O caso aconteceu em uma chácara no Assentamento Nova São Carlos, na zona rural da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom após relatos de disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem à área indicada, os agentes não localizaram imediatamente o suspeito, mas, durante patrulhamento, encontraram um veículo em atitude suspeita trafegando nas imediações.

Na abordagem, os policiais identificaram três ocupantes no carro, incluindo o suspeito. Durante a busca no interior do veículo, encontraram um revólver calibre 22 sob o banco do motorista, com duas munições deflagradas e uma intacta. Questionado, o homem admitiu ter realizado os disparos para o alto e não possuía documentação legal da arma.

Além dos crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, a esposa do suspeito afirmou ter sido agredida antes dos disparos, caracterizando violência doméstica. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde passou por exames periciais. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

